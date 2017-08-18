Минобороны о новых обстрелах армян

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на территории Иджеванского, Бердского районов и на безымянных высотах в Красносельском районе Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на территории Газахского, Товузского и Кедабекского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.