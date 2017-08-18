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На Марсе нашли загадочное водохранилище

 

Группа ученых из Университета Джона Хопкинса в США установила нахождение под поверхностью Марса вблизи экватора большое количество воды в виде льда. К такому выводу исследователи пришли, повторно проанализировав данные орбитального аппарата Mars Odyssey. Однако в том регионе, учитывая климат Красной планеты, существование воды маловероятно. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Поскольку Mars Odyssey находится над поверхностью Марса на высоте около четырех тысяч километров, он не может непосредственно определить количество воды в грунте. Однако он регистрирует нейтроны, образующиеся при столкновении космических лучей с водородом, входящим в состав воды. Это позволило обнаружить лед на Красной планете еще в 2002 году, однако он находился в полярных областях. Считалось, что на экваторе он бы быстро испарился.

С помощью новых статистических методов, которые позволили реконструировать карты залегания воды на основе данных аппарата, удалось выяснить, что лед находится также и в более теплых регионах планеты. Такие странные результаты, по мнению ученых, можно объяснить тем, что ось Марса несколько миллионов лет назад была наклонена под другим углом, в результате чего на экваторе накопилось большое количество льда. Однако возможно, что замерзшая вода каким-то образом "противостоит" сублимации.

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