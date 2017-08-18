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Ильхам Алиев соболезнует королю Испании

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI, сообщает официальный сайт главы государства.

"Нас потрясло известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате чудовищных террористических актов, совершенных в Вашей стране. Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.

Мы разделяем Ваше горе в связи с произошедшей трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, народу Испании, желаю исцеления раненым и пострадавшим" - говорится в послании главы государства.

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