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В Китае в один день сменили все руководство армии

 

Власти Китая сменили 26 командующих и политкомиссаров во всех 13 армиях сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Список назначенных на эти должности военачальников опубликовала в пятницу газета "Жэньминь жибао", передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, все офицеры прибыли во вверенные им формирования в течение суток.

Первые сообщения о сокращении числа армий сухопутных войск с 18 до 13 единиц появилась в СМИ в марте этого года. В апреле эту информацию подтвердило Минобороны КНР. Новые армии получили порядковые номера от 71 до 83 и были распределены между пятью зонами боевого командования.

В ноябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о грядущих масштабных реформах в НОАК. Помимо сокращения численности вооруженных сил на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих) к 2018 году преобразования затронут также организационно-штатную структуру НОАК и завершатся к 2020 году.

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