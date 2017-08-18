Россиянка пострадала при теракте в Барселоне

Ростуризм заявил, что в результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как передает агентство, российские посольство и Генконсульство в стране проверяют данную информацию.
Ростуризм заявил, что в результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как передает агентство, российские посольство и Генконсульство в стране проверяют данную информацию.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.