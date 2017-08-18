День ото дня разрастающемуся и очень быстро превращающемуся в мегаполис Баку, как и всем большим городам мира, приходится сталкиваться с экологическими проблемами. Это и выхлопные газы сотен тысяч автомобилей, и загрязнение моря и части суши нефтью, и вырубка под строительство высотных зданий зеленых насаждений.

Как считают экологи, когда после развала СССР в Баку закрылось много крупных промышленных объектов, ситуация с загрязнением атмосферы в городе заметно улучшилась. Многие производства со временем, конечно, были восстановлены, однако благодаря современному оборудованию и новейшим технологиям, сейчас они наносят окружающей среде гораздо меньший вред.

Вместе с тем, как грибы после дождя, возникло множество мелких, практически кустарных цехов разного профиля, которые весьма негативно влияют на экологию города. И экологические службы отчего-то не обращают на них внимание. В частности, это многочисленные мелкие металлургические цеха, полулегально функционирующие в черте города.

Традиционно черная металлургия считается сферой, которая больше других отраслей промышленности вредит окружающей среде. При обработке только тонны черного металла в воздух выбрасывается 50-120 кг вредных отходов. После внедрения современных технологий крупные металлургические предприятия смогли снизить этот показатель до 10 кг отходов на тонну черного металла. Но эта цифра не имеет никакого отношения к кустарным плавильным предприятиям.

Как удалось выяснить haqqin.az, практически все цеха по обработке черного металла используют индукционные печи кустарного производства. Такие печи были изобретены еще в ХIХ веке, однако широкое применение в металлургии получили с началом массового производства электроэнергии и, соответственно, уменьшения ее себестоимости.

Металл в таких печах плавится за счёт теплового воздействия вихревых электрических токов. Подобные печи используются на крупных металлургических комплексах, но они оборудованы очистительными устройствами, которые сводят до минимума вредные выбросы.

Для владельцев кустарных цехов очистительные устройства слишком дорогое удовольствие, да и не очень-то они озабочены сохранением экологии. О том, как работают такие предприятия, haqqin.az публиковал несколько репортажей, наглядно показав, что производство там не соответствует никаким технологическим нормам и стандартам как технической, так и экологической безопасности.

Журналистское расследование выявило, что владельцы кустарных металлургических цехов не только не имеют никакого представления, но и не желают знать ни о каких экологических стандартах. Весь производственный процесс там сводится к приему металлолома и его плавке с последующим изготовлением арматуры и других металлических изделий.

Создание металлургического предприятия требует крупных финансовых вложений. Предприятие должно обладать оборудованием, способным осуществлять технологический процесс, отвечающей международным стандартам, и выпускать качественную продукцию.

На сегодняшний день в Азербайджане это возможно только на заводе Baku Steel Company. Лишь на этом крупном и мощном предприятии установлена 60-тонная электронная печь немецкой компании Siemens VAİ, работающая в полностью автоматизированном режиме и оборудованная современными системами безопасности.

Для сокращения вредных выбросов до минимума, печь оснащена очистительной установкой, также функционирующей в автоматическом режиме. В конце 90-х - начале нулевых жители Баку еще могли видеть клубы черного дыма, однако благодаря многомиллионным инвестициям в модернизацию производства ни дым, ни другие вредные выбросы теперь практически исключены.

Стоимость этой очистительной установки исчисляется в миллионах долларов, поэтому ждать от владельцев кустарных цехов такого оборудования бессмысленно. Мелкие производства, как правило, лишь плавят металл, нисколько не заботясь о вредных выбросах и ущербе, который наносится окружающей среде. А чертежи и руководство по установке индукционных печей, которые обычно используются в этих цехах, можно найти в интернете и соорудить из подручных средств на месте. В свое время эти печи массово конструировали и устанавливали в Баку умелые китайцы.

Дело в том, что Китай является мировым лидером по производству стали (свыше 800 миллионов тонн в год) и именно там, наряду с крупными металлургическими комбинатами, долгое время действовало бесчисленное множество мелких цехов. Все они были оборудованы индукционными печами, не отвечающими никаким техническим стандартам. Поэтому-то китайцы и считаются до сих пор незаменимыми специалистами по установке кустарного оборудования по выплавке стали.

Однако правительство Китая, понимая ущерб, который наносит такое производство окружающей среде, уже давно запретило деятельность кустарных цехов. Реализации этого решения не помешало даже то, что в результате производство стали в стране упало почти на пять процентов.

В 50-60-е годы прошлого века, ради подъема экономики и индустриализации, всем китайцам было предложено начать собственное производство стали, и к осени 1958 года в Китае действовало более 700 тыс. кустарных доменных печей, а на работу по производству металла было мобилизованно до 100 млн человек. Однако буквально спустя год после такого скачка стало ясно, что более-менее сносного качества сталь можно производить только на крупных комбинатах. Однако проект продолжался, и в итоге экономические потери в результате «битвы за сталь» оказались просто запредельными.

Но неудачный опыт не пошел впрок, и уже в наше время китайцы пошли тем же путем. Опять было позволено открывать мелкие сталеплавильные цеха, и вновь производство металлоизделий несколько возросло.

Однако по их качеству страна все больше отставал от мировых производителей. Китайская сталь с кустарных предприятий не соответствовала техническим требованиям и была просто опасна для использования при строительстве крупных современных сооружений. К тому же было установлено, что деятельность кустарных цехов, не оборудованных современными защитными установками, привела в местах их особо плотного скопления к резкому росту онкологических заболеваний. В итоге кустарное производство металла в Китае вновь оказалось под запретом, несмотря даже на то, что в целом его стали выпускать на 200 миллионов тонн в год меньше, чем прежде.

К слову, рост числа онкологических больных в Баку, наблюдающийся в последние годы, также требует тщательного изучения влияния на это явление местных кустарных производств.

Борьбе с загрязнением окружающей среды должное внимание стало уделяться лишь в последние годы. Президент Ильхам Алиев утвердил государственную программу по улучшению экологической обстановки в Баку и Сумгаите. В рамках этого масштабного проекта были очищены загрязненные нефтью и нефтепродуктами значительные территории, где после рекультивации были высажены деревья и разбиты парки. Появились мощные станции для очисти канализационных вод, сбрасываемых в Каспий. В результате экологическая обстановка в Сумгаите значительно улучшилась и он перестал входить в список самых загрязненных города мира.

Однако процесс восстановления окружающей среды процесс долгий и требующий немалых инвестиций, обусловленный к тому же и определенные социально-экономическими потерями. В результате закрытия вредных и неэффективных производств сокращается и определенное количество рабочих мест. Однако здоровье нации, будущих поколений гораздо важнее всех убытков.

Почему деятельность кустарных металлургических предприятий в Баку и экологический ущерб, который они наносят, до сих пор не привлекла внимание азербайджанских специалистов по окружающей среде, по меньшей мере, непонятно. Не говоря уже о здоровье рабочих, которые по 10-12 часов в нечеловеческих условиях трудятся на таких производствах, их деятельность напрямую угрожает здоровью населения.

Не меньшую опасность представляет и продукция таких цехов. Использование некачественных, кустарно изготовленных в нарушение всех мыслимых норм металлоизделий в строительной сфере может стать в будущем причиной трагедий.

После Мао Китай отказался от так называемой «хунвейбинной металлургии» (хунвейбины – маоистская молодежь, осуществлявшая китайскую революцию), которая сегодня заполоняет Баку и угрожает жизни сотен тысяч людей. Мало того, что эти цеха производят низкопробную арматуру, которая разрушается и летит на наши головы, так это «подземное королевство» приносит смерть в Баку, направляя на нас свои индукционные печи. Даже китайцы поняли, что деньги пахнут. А мы еще не осознали главную истину – эти деньги пахнут смертью, угрожающей нации. Кто покровительствует этим цехам? Правительству стоит задуматься над этим вопросом!