В России появятся пластиковые деньги

Центробанк России намерен использовать полимерную пропитку для производства новых купюр номиналом 200 руб. Об этом пишет газета «Известия».

Как заявили в ЦБ, подобная технология сбережет деньги от повреждений, сделав их «пластиковыми».

«Однако есть и минусы у данного вида денег. По оценкам экспертов, с полимерными деньгами могут возникнуть проблемы при их утилизации. Полимер можно только сжигать, а это отнюдь не экологично. Более того, производство таких денег в разы дороже, чем бумажных», — сообщает издание.

Уточнятся, что на данный момент денежные купюры изготавливаются из 100-процентно хлопковой бумаги.