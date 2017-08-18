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Панама ввела санкции против Венесуэлы

 

Панама видит необходимость в оказании давления на Каракас для восстановления демократического режима в Венесуэле и намерена ввести санкции против этой страны в ближайшее время. Об этом заявил президент панамского государства Хуан Карлос Варела на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, передает Reuters.

"Вашингтон также не собирается бездейственно наблюдать за становлением диктатуры в Венесуэле" -, добавил в свою очередь Пенс.

Ранее Конституционная ассамблея Венесуэле единогласно утвердила Николаса Мадуро президентом страны. 30 июля в республике прошли выборы в ассамблею — орган, призванный реформировать систему государственного управления и изменить основной закон. В свяхзи с этим страну захлестнула волна протестов оппозиции. США назвали выборы «ударом по демократии во всем полушарии» и ввели санкции против Мадуро и нескольких членов ассамблеи. Венесуэла отказалась признать введенные США ограничения.

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