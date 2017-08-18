Командование эсминца ВМС США отстранено от службы

Командир американского эсминца Fitzgerald Брайс Бенсон, его заместитель и еще один старший офицер отстранены от службы по решению командующего Седьмым флотом США. Об этом сообщает Military.com.

«Командование потеряло доверие к ним, и у нас нет уверенности в том, что эти офицеры способны вести за собой экипаж», — заявил адмирал Билл Моран.

Кроме того, офицеры и несколько младших чинов понесут внесудебное наказание за ошибки, приведшие к столкновению эсминца с филиппинским грузовым судном ACX Crystal, произошедшему 17 июня. Авария случилась в 100 километрах к юго-западу от японского порта Йокосука. Fitzgerald получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. Тем не менее он остался на плаву и самостоятельно прибыл в порт. В затопленных каютах были обнаружены тела семи моряков, два матроса получили ранения.

USS Fitzgerald имеет на вооружении, в зависимости от конкретных задач, крылатые ракеты «Томагавк» и 80 пусковых установок с противоракетами SM-2. Экипаж эсминца составляет 337 человек.