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Баку опередил Стамбул и Киев по комфорту жизни Не наш рейтинг

 

Баку занял 103 место среди самых комфортных для жизни городов, опередив Стамбул и Киев, свидетельствуют результаты ежегодного отчета Global Liveability Report журнала Economist Intelligence Unit.

Список составляют эксперты Economist Intelligence Unit. Они оценивают 140 городов планеты по нескольким параметрам — безопасности, здравоохранения, культуры, защиты окружающей среды, образования и инфраструктуры.

Согласно результатам исследования, первое место среди наилучших для проживания городов занял австралийский Мельбурн, второе - столица Австрии Вена, а места с третьего по пятое -соответственно канадские Ванкувер, Торонто и Калгари.

Москва в этом списке заняла лишь 80-е место, а Стамбул - 114-е. 

В списочную же десятку "наихудших" городов вошли: Киев (131-е место), пакистанский Карачи (134-е), столица АНДР - Алжир (135-е) и ливийский Триполи (138-е). Самым же неблагоприятным для проживания городом на планете названа сирийская столица Дамаск.

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