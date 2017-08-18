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В Рязани поймали фальшивомонетчика из Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В результате оперативных действий, проведенных в Рязанской области, местными полицейскими были задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в сбыте фальшивых рублей на территории ряда российских регионов, пишут российские СМИ

В ходе досмотра их автомобиля («Хендай Солярис») были найдены приготовленные к сбыту 129 поддельных банкнот номиналом 1 тысяча рублей.

Как установили сотрудники полиции, в течение июля - августа преступная группа, состоявшая из гражданина Азербайджана и жительницы Ставропольского края, посещала регионы Центрального федерального округа с целью сбыта здесь фальшивых купюр. На территории Тамбовской области они реализовывали свои "товар" в придорожных пунктах быстрого питания.

Сбытчики приобретали что-либо на сумму примерно 150 - 200 рублей, каждый раз расплачиваясь своими фальшивками. При этом кассовые работники повсеместно не "замечали", что принимают к оплате. Только лишь по поступлении "косарей"  в банк была выявлена их поддельность. 

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