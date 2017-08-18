Подписаться на уведомления
 

Высокие тарифы вынудили лоукостер отказаться от Баку

Автор: Отдел информации 

Авиакомпания-лоукостер «Победа» не станет возвращать в свое зимнее расписание рейс из Ростова-на-Дону в столицу Азербайджана, сообщает телеканал «Дон-ТР».

«Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта cстолицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов», — цитирует «Дон-ТР» слова пресс-секретаря авиаперевозчика Елены Селивановой.

Напомним, что компания «Победа» 30 октября 2016 года начала выполнять рейсы в Баку из Ростова-на-Дону. Однако лоукостер решил высвободить часть  своих самолетов для обслуживания более востребованных в это время направлений, и с 30 мая 2017 года рейсы в Баку были отменены. Полеты планировалось возобновить с 26 сентября текущего года.

2279 просмотров


Старости
Новая попытка теракта в Испании
Новая попытка теракта в Испании Видео
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°
20 Авг 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Россия и Германия обсудили ситуацию вокруг КНДР
Горит Генконсульство Греции в Стамбуле видео
Россия поставит вертолеты в Турцию
МВД о жестоком убийстве женщин в Гейгеле
Лидер оппозиции Ирана прекратил голодовку Из-за уступок правительства
Высокие тарифы вынудили лоукостер отказаться от Баку
Армения пытается сорвать поставку бронетехники из Канады в Азербайджан продолжение темы
В Рязани поймали фальшивомонетчика из Азербайджана
Баку опередил Стамбул и Киев по комфорту жизни Не наш рейтинг
В Турции подорвались двое террористов
Цены на нефть снижаются
Граждане Азербайджана не пострадали при теракте в Барселоне Заявление МИД
В Нефтчале повесился 56-летний мужчина
В Сиднее полиция оцепила район из-за вооруженного мужчины
Командование эсминца ВМС США отстранено от службы
Американский беспилотник упал в Джейхане
Панама ввела санкции против Венесуэлы
В России появятся пластиковые деньги
Россиянка пострадала при теракте в Барселоне
В Китае в один день сменили все руководство армии
«Хунвейбинная металлургия», убивающая Баку наши беды
Турция, Россия и Иран готовят совместную военную операцию в Сирии
Ильхам Алиев соболезнует королю Испании
На Марсе нашли загадочное водохранилище
Япония готовится к ракетному удару Северной Кореи
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться