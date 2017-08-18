Высокие тарифы вынудили лоукостер отказаться от Баку

Авиакомпания-лоукостер «Победа» не станет возвращать в свое зимнее расписание рейс из Ростова-на-Дону в столицу Азербайджана, сообщает телеканал «Дон-ТР».

«Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта cстолицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов», — цитирует «Дон-ТР» слова пресс-секретаря авиаперевозчика Елены Селивановой.

Напомним, что компания «Победа» 30 октября 2016 года начала выполнять рейсы в Баку из Ростова-на-Дону. Однако лоукостер решил высвободить часть своих самолетов для обслуживания более востребованных в это время направлений, и с 30 мая 2017 года рейсы в Баку были отменены. Полеты планировалось возобновить с 26 сентября текущего года.