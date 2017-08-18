Армянская диаспора в Канаде начала массированную кампанию против поставок в Азербайджан бронемашин пехоты. Ранее haqqin.az уже сообщал, что совместное азербайджано-канадское предприятие AZCAN Defence Solutions заключило договор с Министерством внутренних дел Азербайджана на поставку бронемашин пехоты (Armored Personnel Carriers – APC).

Кампания началась после того, как Radio Canada International и CBC.ca подняли шум вокруг этого события. Автором большинства материалов был некий Левон Севунц, что, собственно, и объясняет подоплеку начавшейся истерии.

Шаге Таначян, президент Канадско-армянского комитета по политическим вопросам (лоббистская группа Армянского общего благотворительного союза - AGBU), уже направил официальное письмо премьер-министру Джастину Трюдо, в котором рассказал о "беспокойствах в армянском сообществе Канады". Об этом ранее уже сообщал haqqin.az.

В принципе ничего плохого в этом нет. Армянская диаспора в Канаде пытается не допустить усиления Азербайджана. Вопрос в аргументации. Оказывается, недопустимо поставлять оружие в страну, «которая регулярно угрожает миру в регионе».

И это говорят представители армянского сообщества, прекрасно зная, от кого исходит угроза мира в регионе, и то, что Армения оккупировала территорию Азербайджана.

Впрочем, подобный подход демонстрируют не только представители армянской диаспоры, но и представители карабахских сепаратистов и даже официальные лица, к примеру президент Серж Саргсян.

Так, к примеру «пресс-секретарь» лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян заявил накануне, что «поведение Азербайджана – терроризм». Так он прокомментировал гибель на линии соприкосновения армянского военнослужащего Армана Мовсисяна.

«Мы все сожалеем, потому что гибель любого молодого человека – это безвозвратная потеря, особенно для нашего народа», заявил Бабаян.

Конечно, фраза «особенно для нашего (армянского) народа» - весьма показательна. Жизнями представителей других национальностей, согласно логике Бабаяна, можно и пренебречь.

Кстати, заметим, что погиб не ребенок, не двухлетняя Захра, убитая в результате обстрела армянскими войсками мирного азербайджанского села. Погиб вооруженный армянский военный, незаконно находящийся на территории Азербайджана. И не был бы он на оккупированных территориях, то остался бы жив.

А недавно еще удивил и уже упоминавшийся выше президент Армении Серж Саргсян. В интервью иранской газете «Шарг» он справедливо заявил, что угроза терроризма во всем мире сегодня, более чем когда-либо, является серьезнейшим вызовом и международное сообщество должно приложить решительные усилия для укрепления внутренней безопасности и стабильности, не позволять террористическим структурам обосноваться на своей территории.

«Международное сообщество должно искоренить эту чуму, угрожающую цивилизованному человечеству, пресечь пути ее финансирования, подпитки, поддержки и спонсорства. Печально, но им предоставляют убежище, оказывают разнообразное содействие. К подобному поведению должна проявляться всеобщая нетерпимость», — заявил президент Армении.

Правда, Саргсян не объяснил, почему тогда именно армяне являются оплотом терроризма в регионе Южного Кавказа. И так было еще во времена СССР (теракты в Москве), и до СССР и после (теракты в Азербайджане, подрыв в метро тому яркое свидетельство). Террор активно использовался и используется армянской стороной ради достижения своих целей.

Так все-таки где призвал «искоренить эту чуму» Саргсян, неужели в Армении? Или он, как и другие армянские деятели, действительно верит в то, что не Армения угроза миру в регионе, не Армения – пособник террористов? Впрочем, обладая своеобразной армянской логикой, всегда можно белое выдать за черное и наоборот.