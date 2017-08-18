Иранский оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, прекратил голодовку после того, как правительство согласилось удалить из его дома сотрудников МВД, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, Кярруби встретился с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Хасаном Газизаде-Хашеми и, получив от него определенные заверения, прекратил голодовку.

Накануне сообщалось, что бывший спикер Иранского меджлиса (парламента) Кярруби, шесть лет находящийся под домашним арестом, был госпитализирован спустя сутки после того, как объявил голодовку, требуя установить дату судебных слушаний по его делу. Кярруби доставили в больницу с повышенным артериальным давлением.

Супруга оппозиционера сообщила, что он также потребовал удаления из его дома сотрудников МВД и камер наблюдения.