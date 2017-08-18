Подписаться на уведомления
 

Лидер оппозиции Ирана прекратил голодовку Из-за уступок правительства

 

Иранский оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, прекратил голодовку после того, как правительство согласилось удалить из его дома сотрудников МВД, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, Кярруби встретился с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Хасаном Газизаде-Хашеми и, получив от него определенные заверения, прекратил голодовку.

Накануне сообщалось, что бывший спикер Иранского меджлиса (парламента) Кярруби, шесть лет находящийся под домашним арестом, был госпитализирован спустя сутки после того, как объявил голодовку, требуя установить дату судебных слушаний по его делу. Кярруби доставили в больницу с повышенным артериальным давлением.

Супруга оппозиционера сообщила, что он также потребовал удаления из его дома сотрудников МВД и камер наблюдения.

402 просмотров


Старости
Новая попытка теракта в Испании
Новая попытка теракта в Испании Видео
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°
20 Авг 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Горит Генконсульство Греции в Стамбуле видео
Россия поставит вертолеты в Турцию
МВД о жестоком убийстве женщин в Гейгеле
Лидер оппозиции Ирана прекратил голодовку Из-за уступок правительства
Высокие тарифы вынудили лоукостер отказаться от Баку
Армения пытается сорвать поставку бронетехники из Канады в Азербайджан продолжение темы
В Рязани поймали фальшивомонетчика из Азербайджана
Баку опередил Стамбул и Киев по комфорту жизни Не наш рейтинг
В Турции подорвались двое террористов
Цены на нефть снижаются
Граждане Азербайджана не пострадали при теракте в Барселоне Заявление МИД
В Нефтчале повесился 56-летний мужчина
В Сиднее полиция оцепила район из-за вооруженного мужчины
Командование эсминца ВМС США отстранено от службы
Американский беспилотник упал в Джейхане
Панама ввела санкции против Венесуэлы
В России появятся пластиковые деньги
Россиянка пострадала при теракте в Барселоне
В Китае в один день сменили все руководство армии
«Хунвейбинная металлургия», убивающая Баку наши беды
Турция, Россия и Иран готовят совместную военную операцию в Сирии
Ильхам Алиев соболезнует королю Испании
На Марсе нашли загадочное водохранилище
Япония готовится к ракетному удару Северной Кореи
Манат укрепился к евро
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться