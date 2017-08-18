Россия поставит вертолеты в Турцию

Восемь вертолетов Ка-32A11BC будут впервые поставлены в Таиланд и Турцию. Об этом сообщили в холдинге "Вертолеты России", передает ТАСС.

"К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа [Ка-32A11BC]. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию", - сообщили в холдинге, не уточнив сроки поставок.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, мероприятий по пожаротушению и транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах. Вертолет выпускается на Кумертауском авиационном производственном предприятии, основанном в 1962 году на базе Кумертауского ремонтно-механического завода.