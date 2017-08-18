Синоптики прогнозируют жару

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует северо-восточный ветер, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23 - 26°, днем - 31 - 36°. В Баку ночью будет 23 - 25°, днем - 33 - 35° тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65 - 75%, днем - 40 - 50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 24 - 25°, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакяан и Шувелян – 25 - 26°, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 26 - 27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, несмотря на повышенную влажность, которая продлится до 21 августа, погода останется благоприятной для метеочувствительных людей.