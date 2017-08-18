Подписаться на уведомления
 

После Барселоны под ударом окажутся Германия, Франция и Италия Комментарий Александра Носовича

Автор: Отдел информации 

Теракты в Барселоне, в результате которых погибли и пострадали десятки людей, были вполне ожидаемыми, и угроза новых терактов в Европе растет. Об этом haqqin.az заявил российский политический аналитик Александр Носович.

«За последние годы терактов в Европе меньше не становится, они стали обыденным явлением, частью европейского образа жизни, если можно так сказать. Точно так же, как и для России, угроза терроризма превратилась в норму жизни несколько лет назад», - заявил эксперт.

Как говорит эксперт, надо обращать внимание на время и места совершения терактов. «Как правило, это - всегда значимое, символическое место. Это может быть место напротив здания парламента в Лондоне, Елисейские поля в Париже, центральная пешеходная улица Рамбла в Барселоне, как сейчас».

Кстати, как подчеркивает собеседник, Барселона – это крупнейший европейский курорт, а значит, и время было тут выбрано не случайно.

- Уже известно, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за произошедшее. Не преуменьшали ли в Европе угрозы возможных терактов, когда принимали в неограниченном числе беженцев?

- Я думаю, что безусловно преуменьшали эту угрозу, ведь в решении принять беженцев не были учтены все последствия. Это - показатель катастрофического состояния стратегического планирования у европейцев.

- А какие страны Европы могут еще подвергнуться атакам?

- Те страны, которые принимают и размещают у себя беженцев. В основном это государства так называемой Старой Европы. Ну и государства, находящиеся ближе всех к Северной Африке, через которых идет миграционный поток. Прежде всего, это - Греция и далее к северу. А основные страны – это Франция, Германия, Испания, Великобритания. И, я думаю, что сейчас под ударом также  и Италия.

- А что можно сказать в отношении стран Восточной Европы и постсоветского пространства? Возрастает ли угроза для России, Азербайджана, других государств?

- Это совершенно разные вещи. Европа – это одно, Россия – другое, а Азербайджан и все страны Южного Кавказа – третье.

Восточная Европа – это такая тихая гавань в ЕС. Ведь Польша, Венгрия, Чехия, Словакия – они категорически отказываются принимать беженцев.  Это относительно гомогенное, однородное население в Европе.

Что касается России, то террористическая угроза для нее актуальна все последние десятилетия. В конце 90-х – начале 2000-х годов Россия представляла собой то, что сегодня представляет собой  Европа, и даже намного хуже. Да и до сих пор террористическая угроза не устранена полностью, что показывают недавние теракты в Санкт-Петербурге. Но той вакханалии, что творилась в 1999-2004 гг., конечно же, сейчас нет. Террористическую угрозу удалось в России снизить на целый порядок.

Что касается стран Южного Кавказа, в том числе Азербайджана, то этот регион, безусловно, близок к очагу ИГИЛ. Азербайджан, Грузия, Армения и Турция должны прикладывать повышенные усилия к обеспечению своей безопасности.

988 просмотров


Старости
Новая попытка теракта в Испании
Новая попытка теракта в Испании Видео
Наша погода
Сегодня 36° / 23°
19 Авг 34° / 22°
20 Авг 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Скончался один из пострадавших при теракте в Камбрильсе
Турция подпишет соглашение с "путинским союзом"
В теракте в Барселоне пострадали граждане 23 стран
Эрдоган летит в Баку
Руслан Баширли: "Я имел в виду этих чиновников Администрации президента"
После Барселоны под ударом окажутся Германия, Франция и Италия Комментарий Александра Носовича
Синоптики прогнозируют жару
Россия и Германия обсудили ситуацию вокруг КНДР
Горит Генконсульство Греции в Стамбуле видео
Россия поставит вертолеты в Турцию
МВД о жестоком убийстве женщин в Гейгеле
Лидер оппозиции Ирана прекратил голодовку Из-за уступок правительства
Армения пытается сорвать поставку бронетехники из Канады в Азербайджан продолжение темы
В Рязани поймали фальшивомонетчика из Азербайджана
Баку опередил Стамбул и Киев по комфорту жизни Не наш рейтинг
В Турции подорвались двое террористов
Цены на нефть снижаются
Граждане Азербайджана не пострадали при теракте в Барселоне Заявление МИД
В Нефтчале повесился 56-летний мужчина
В Сиднее полиция оцепила район из-за вооруженного мужчины
Командование эсминца ВМС США отстранено от службы
Американский беспилотник упал в Джейхане
Панама ввела санкции против Венесуэлы
В России появятся пластиковые деньги
Россиянка пострадала при теракте в Барселоне
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться