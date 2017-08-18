Теракты в Барселоне, в результате которых погибли и пострадали десятки людей, были вполне ожидаемыми, и угроза новых терактов в Европе растет. Об этом haqqin.az заявил российский политический аналитик Александр Носович.

«За последние годы терактов в Европе меньше не становится, они стали обыденным явлением, частью европейского образа жизни, если можно так сказать. Точно так же, как и для России, угроза терроризма превратилась в норму жизни несколько лет назад», - заявил эксперт.

Как говорит эксперт, надо обращать внимание на время и места совершения терактов. «Как правило, это - всегда значимое, символическое место. Это может быть место напротив здания парламента в Лондоне, Елисейские поля в Париже, центральная пешеходная улица Рамбла в Барселоне, как сейчас».

Кстати, как подчеркивает собеседник, Барселона – это крупнейший европейский курорт, а значит, и время было тут выбрано не случайно.

- Уже известно, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за произошедшее. Не преуменьшали ли в Европе угрозы возможных терактов, когда принимали в неограниченном числе беженцев?

- Я думаю, что безусловно преуменьшали эту угрозу, ведь в решении принять беженцев не были учтены все последствия. Это - показатель катастрофического состояния стратегического планирования у европейцев.

- А какие страны Европы могут еще подвергнуться атакам?

- Те страны, которые принимают и размещают у себя беженцев. В основном это государства так называемой Старой Европы. Ну и государства, находящиеся ближе всех к Северной Африке, через которых идет миграционный поток. Прежде всего, это - Греция и далее к северу. А основные страны – это Франция, Германия, Испания, Великобритания. И, я думаю, что сейчас под ударом также и Италия.

- А что можно сказать в отношении стран Восточной Европы и постсоветского пространства? Возрастает ли угроза для России, Азербайджана, других государств?

- Это совершенно разные вещи. Европа – это одно, Россия – другое, а Азербайджан и все страны Южного Кавказа – третье.

Восточная Европа – это такая тихая гавань в ЕС. Ведь Польша, Венгрия, Чехия, Словакия – они категорически отказываются принимать беженцев. Это относительно гомогенное, однородное население в Европе.

Что касается России, то террористическая угроза для нее актуальна все последние десятилетия. В конце 90-х – начале 2000-х годов Россия представляла собой то, что сегодня представляет собой Европа, и даже намного хуже. Да и до сих пор террористическая угроза не устранена полностью, что показывают недавние теракты в Санкт-Петербурге. Но той вакханалии, что творилась в 1999-2004 гг., конечно же, сейчас нет. Террористическую угрозу удалось в России снизить на целый порядок.

Что касается стран Южного Кавказа, в том числе Азербайджана, то этот регион, безусловно, близок к очагу ИГИЛ. Азербайджан, Грузия, Армения и Турция должны прикладывать повышенные усилия к обеспечению своей безопасности.