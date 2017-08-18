Руслан Баширли: "Я имел в виду этих чиновников Администрации президента"

«К сожалению, некоторые СМИ неправильно интерпретировали статью, вышедшую на нашем сайте. Речь шла о сотрудниках Администрации президента, которые работали там до 2003 года. Например, Эльдар Намазов», - написал главный редактор сайта Avropa.info Руслан Баширли, комментируя попытки некоторых СМИ исказить его статью «Кто в Администрации президента финансировал Али Керимли», опубликованную 15 августа 2017 года.

«Али Керимли - политик, вышедший из шинели Народного фронта Азербайджана, а в настоящее время – блогер, в свое время старательно служил нынешним властям Азербайджана. В период правления покойного Гейдара Алиева Али Керимли самоотверженно служил делу укрепления нынешней власти, а не идеалам Эльчибея.

И в то время бывшие сотрудники Администрации президента оказывали поддержку Али Керимли. Одним из таких был Эльдар Намазов. Это доказывают и воспоминания одного из бывших лидеров фронтистов Фазиля Газанфароглу. О том, что Али Керимли договорился с властями и тесно с ними сотрудничает, не укрылось и от нас. Ведь в то время я был лидером молодежного крыла НФА. Когда я говорю о том, что Али Керимли поддерживали власти и Администрация президента, я именно это имею в виду.

Правда, после этого, в 2003 году, Али Керимли предал идеи Гейдара Алиева и, объединившись с некоторыми зарубежными силами, готовил планы по большой дестабилизации в Азербайджане. И его разрушительную миссию поддерживали некоторые силы, близкие к властям.

Я не имел в виду действующих сотрудников Администрации президента, ведь каждый из них верен нашей государственности. Речь идет о бывших сотрудниках. Сожалею, что некоторые мои коллеги неправильно интерпретировали это», - утверждает Р.Баширли.

Напомним, что накануне Avropa.info опубликовал статью, в которой отмечалось, что бывшие сотрудники МНБ и Администрации президента финансируют лидера ПНФА Али Керимли.