Турция подпишет соглашение с "путинским союзом"

Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу, сообщает РИА Новости.

"У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с ЕврАзЭС о подписании таможенного соглашения без нарушения соответствующего соглашения с ЕС. Турция хочет наладить и другое сотрудничество - с ЕАЭС", — сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере".

Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году, составивший 30 процентов, — это "только начало".

"Есть многие сектора сотрудничества — нефтехимия, сельское хозяйство и другие, — которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит в себя также и инвестиции", — отметил Зейбекчи.