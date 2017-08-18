Скончался один из пострадавших при теракте в Камбрильсе

Скончался один из шестерых пострадавших в результате теракта в каталонском городе Камбрильсе, сообщает в пятницу интернет-портал испанской газеты El Diario.
По данным издания, пострадавший скончался от ранений, нанесенных ему холодным оружием.
В ночь на пятницу 18 августа террористы пытались на автофургоне прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако, вследствие перестрелки с полицией, автомобиль их перевернулся. Полицейским удалось ликвидировать четверых злоумышленников. Еще один боевик, получивший ранение, взят был под стражу и чуть позднее скончался.