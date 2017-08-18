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Азербайджанцы Украины решили встретить Саакашвили с цветами

 

Азербайджанцы Украины 10 сентября намерены также приехать в пункт пропуска "Краковец" встречать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом на своей страничке facebook сообщил Хикмет Джавадов, председатель Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины».

"Я и наши члены 10 сентября будем встречать Саакашвили на границе", - пишет он.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину 10 сентября с территории Польши.

"Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — заявил Саакашвили в среду в прямой трансляции в facebook, призвав власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирка"  в связи с его возвращением.

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