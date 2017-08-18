В Нижнем Новгороде оптовый плодоовощной рынок «Кузбасский» 17 августа в течение нескольких часов оставался оцепленным сотрудниками ОМОНа и батальона спецназназа. В полиции заявили, что на базе «проходят профилактические мероприятия». Как удалось выяснить «Коммерсанту», на рынке накануне произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Таджикистана, в которой участвовало около 150 человек.

Причиной конфликта стала бытовая ссора между продавцом-азербайджанцем и покупателем-узбеком из-за того, что последний по приезде на оптовую базу за продуктамиз агородил прилавок личным автомобилем.

Как рассказал «Коммерсанту» свидетель события, представитель местной азербайджанской диаспоры, несколько дней назад на оптовый плодоовощной рынок «Кузбасский», где постоянно закупают продукты мелкие торговцы, приехал покупатель — выходец из Центральной Азии. Он неудачно поставил свою машину, загородив прилавок предпринимателя из Азербайджана.

Продавец потребовал убрать машину, и - слово за слово, между мужчинами разгорелась ссора. Очевидцы происшествия говорят, что конфликт вспыхнул после того, как покупатель оскорбил продавца, сказав, что «среди азербайджанцев мужчин нет». В результате собравшиеся торговцы избили покупателя и вытолкали его с рынка. Тот пообещал вернуться и отомстить. И 16 августа действительно вернулся сюда с «группой поддержки» из, предположительно, жителей Таджикистана. "Мстители" прибыли на нескольких машинах, вооруженные камнями, прутьями арматуры и ножами. В драке, по словам очевидцев, сошлось около 150 человек.

Охранник рынка «Кузбасский» (принадлежит ЗАО «АДС Поволжье») вызвал полицию, однако, когда на место приехали спецназ и два экипажа ППС, драчуны все уже разошлись и на базе как ни в чем не бывало шла торговля. Участники драки выявлены не были. С заявлениями в полицию никто не обращался.

Позже в одну из больниц Нижнего Новгорода за помощью обратился один из участников драки. Где он получил повреждения, мужчина не сказал и, после того как ему наложили повязки, сбежал из больницы. 17 августа к территории рынка были стянуты силы батальона спецназначения и ОМОНа.

В УМВД по региону “Ъ” рассказали, что «на территории одного из рынков города проводятся профилактические мероприятия с лицами, которые осуществляют там торговлю». Как пояснили информированные собеседники “Ъ”, сотрудники правоохранительных органов, которым обычно на этот рынок попасть бывает трудно, "заодно" проверяют у предпринимателей документы. Бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Малинин считает, что на этой овощебазе давно фактически сложился неподконтрольный властям национальный анклав, куда давно не заходят с проверками ни Роспотребнадзор, ни полиция и другие надзорные органы.

Овощи и фрукты торговцы выносят из базы в ящиках вручную, транспортируя их также на тележках и велосипедах. Один из продавцов заверил “Ъ”, что отныне сюда больше не допустят выходцев из Центральной Ази.

Сейчас по факту массовой драки проводится следственная проверка.