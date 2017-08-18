Подписаться на уведомления
 

В Новгороде покусились на честь азербайджанцев Подробности массовой драки

Автор: Отдел информации 

В Нижнем Новгороде оптовый плодоовощной рынок «Кузбасский» 17 августа в течение нескольких часов оставался оцепленным сотрудниками ОМОНа и батальона спецназназа. В полиции заявили, что на базе «проходят профилактические мероприятия». Как удалось выяснить  «Коммерсанту», на рынке накануне произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Таджикистана, в которой участвовало около 150 человек.

Причиной конфликта стала бытовая ссора между продавцом-азербайджанцем и покупателем-узбеком из-за того, что последний по приезде на оптовую базу за продуктамиз агородил прилавок личным автомобилем.

Как рассказал «Коммерсанту» свидетель события, представитель местной азербайджанской диаспоры, несколько дней назад на оптовый плодоовощной рынок «Кузбасский», где постоянно закупают продукты мелкие торговцы, приехал покупатель — выходец из Центральной Азии. Он неудачно поставил свою машину, загородив прилавок предпринимателя из Азербайджана.

Продавец потребовал убрать машину, и - слово за слово, между мужчинами разгорелась ссора. Очевидцы происшествия говорят, что конфликт вспыхнул после того, как покупатель оскорбил продавца, сказав, что «среди азербайджанцев мужчин нет». В результате собравшиеся торговцы избили покупателя и вытолкали его с рынка. Тот пообещал вернуться и отомстить. И  16 августа действительно вернулся сюда  с «группой поддержки» из, предположительно, жителей Таджикистана. "Мстители" прибыли на нескольких машинах, вооруженные камнями, прутьями арматуры и ножами. В драке, по словам очевидцев, сошлось около 150 человек.

Охранник рынка «Кузбасский» (принадлежит ЗАО «АДС Поволжье») вызвал полицию, однако, когда на место приехали спецназ и два экипажа ППС, драчуны все уже разошлись и на  базе как ни в чем не бывало шла торговля. Участники драки выявлены не были. С заявлениями в полицию никто не обращался.

Позже в одну из больниц Нижнего Новгорода за помощью обратился один из участников драки. Где он получил повреждения, мужчина не сказал и, после того как ему наложили повязки, сбежал из больницы. 17 августа к территории рынка были стянуты силы батальона спецназначения и ОМОНа.

В УМВД по региону “Ъ” рассказали, что «на территории одного из рынков города проводятся профилактические мероприятия с лицами, которые осуществляют там торговлю». Как пояснили информированные собеседники “Ъ”, сотрудники правоохранительных органов, которым обычно на этот рынок попасть бывает трудно, "заодно" проверяют у предпринимателей документы. Бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Малинин считает, что на этой овощебазе давно фактически сложился неподконтрольный властям национальный анклав, куда давно не заходят с проверками ни Роспотребнадзор, ни полиция и другие надзорные органы.

Овощи и фрукты торговцы выносят из базы в ящиках вручную, транспортируя их также на тележках и велосипедах. Один из продавцов заверил “Ъ”, что отныне сюда больше не допустят выходцев из Центральной Ази.

Сейчас по факту массовой драки проводится следственная проверка.

3276 просмотров


Старости
Новая попытка теракта в Испании
Новая попытка теракта в Испании Видео
Наша погода
Сегодня 36° / 23°
19 Авг 34° / 22°
20 Авг 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Ереване боятся признать поражение от Азербайджана еще одна фальшивка
Нигерийский миллиардер хочет купить лондонский "Арсенал"
В Белоруссии расследуют тайный сговор таможенников и азербайджанских бизнесменов
Минобороны Азербайджана об очередной армянской фальшивке
Женщина задушила пятилетнего сына с целью изгнать из него «злого духа» Haqqin.az из зала суда
Почему Армения не выйдет из «путинского союза» российские источники
Жириновский представил внебрачного сына видео
Торговая война между Турцией и Россией прекращена Заявление министра
В Новгороде покусились на честь азербайджанцев Подробности массовой драки
Азербайджанцы Украины решили встретить Саакашвили с цветами
Скончался один из пострадавших при теракте в Камбрильсе
Турция подпишет соглашение с "путинским союзом"
В теракте в Барселоне пострадали граждане 23 стран
Эрдоган летит в Баку
Руслан Баширли: "Я имел в виду этих чиновников Администрации президента"
После Барселоны под ударом окажутся Германия, Франция и Италия Комментарий Александра Носовича
Синоптики прогнозируют жару
Россия и Германия обсудили ситуацию вокруг КНДР
Горит Генконсульство Греции в Стамбуле видео
Россия поставит вертолеты в Турцию
МВД о жестоком убийстве женщин в Гейгеле
Лидер оппозиции Ирана прекратил голодовку Из-за уступок правительства
Армения пытается сорвать поставку бронетехники из Канады в Азербайджан продолжение темы
В Рязани поймали фальшивомонетчика из Азербайджана
Баку опередил Стамбул и Киев по комфорту жизни Не наш рейтинг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться