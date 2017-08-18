Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкая сторона и Россия решили почти все вопросы по снятию взаимных торговых ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы решили практически все вопросы с нашими российскими коллегами относительно торговых ограничений. Остались один-два совсем мелких вопроса, касающихся сельхозпродукции — мяса, молочных продуктов, курятины. По всем основным вопросам мы договорились. Я уверен, что до 20 октября, когда мы снова встретимся в Казани на заседании межправкомиссии, все проблемы будут решены полностью», — сказал министр.