Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично заговорил о своем внебрачном сыне, 31-летнем Олеге Эйдельштейне. Об этом сообщает Life.

Молодой человек носит фамилию своего деда - Вольфа Эйдельштейна. Издание отмечает, что в Северной Осетии, где он вырос, его знают под фамилией матери — Газдаров. Во время своего визита в республику Жириновский обратился к жителям региона с призывом голосовать за ЛДПР, отметив, что его сын — «единственный из всех лидеров партий, который породнился» с Северной Осетией.

«Надо поддержать список ЛДПР, во главе которого находится Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение - мой сын», — отметил политик.

По данным Life, Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой на Кубе.