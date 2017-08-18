В Национальном собрании Армении вновь заговорили о необходимости выхода из ЕАЭС. С этой инициативой выступает, в частности, оппозиционный блок «Выход». Основной довод сторонников таковой инициативы - нарастающее санкционное давление США и ЕС на Россию и в связи с этим грядущая неизбежная изоляция Москвы со стороны мирового сообщества, передает haqqin.az сообщение российского издания «Провэд».

Напомним: Армения вошла в Евразийский экономический союз 2 января 2015 года. С тех пор товарооборот между республикой и другими странами ЕАЭС непрерывно рос.

В прошлом году экспорт обработанной продукции из Армении в Россию вырос на 53%, в Беларусь – в два раза, в Киргизию – в три раза, хотя показатели эти в абсолютных цифрах и небольшие, сообщила ранее член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

«Многие эксперты считают, что рост экспорта из Армении в Россию был вызван исключительно реэкспортом турецких продуктов, в первую очередь овощей и фруктов. В частности, в 2016 году Армения продала в РФ аномальное количество томатов. Если в 2010 - 2014 годах экспорт в среднем составлял 400 тонн в год, то в 2016 году по сравнению с 2015 годом он увеличился в 9 раз. Нормализация отношений России и Турции подрывает выгодный бизнес «по переклейке ярлыков». Однако даже если отбросить реэкспорт, ввоз армянской продукции в Россию все равно вырос, хотя она и стала менее конкурентоспособной из-за относительной дороговизны армянского драма», - говорится в статье.

В целом экспорт Армении в страны ЕАЭС в 2016 году составил $393,9 млн, что следует из данных ЕЭК. При этом наибольший объем армянских товаров – на $374,5 млн – был ввезен в Россию.

Впрочем, эти цифры не сравнимы с объемами поставок за рубеж в целом. По данным ITC Trade Map, всего на внешний рынок Армения в 2016 году продала товаров на $1,8 млрд.

Более весомым аргументом в принятии решения о выходе или невыходе из ЕАЭС может быть не столько экономическая выгода, сколько вопрос безопасности, отмечают эксперты.

«Аргументация армянских оппозиционных партий абсолютно логична и понятна. Россия частично изолирована, и она втягивает в изоляцию и Армению. Но я не думаю, что выход реально состоится. Как только власти Армении начнут что-то делать в направлении выхода из ЕАЭС, Москва тут же намекнет на политические и военно-стратегические аспекты, то есть на безопасность Армении и проблему Нагорного Карабаха. Россия может в этой ситуации намекнуть, что будет в большей степени помогать Азербайджану в конфликте этих стран. Собственно, вхождение Армении в ЕАЭС было вызвано именно этими политическими обстоятельствами, необходимостью военной защиты России. Москва не хочет ускоренного сближения Армении с ЕС, которое не выглядит чем-то невозможным, ведь Армения уже вела с Европой переговоры. У России сейчас не так много друзей даже на постсоветском пространстве, и нам не хочется их терять, хотя Армения это и небольшая республика. Для нее Россия значимый экономический партнер, очень важны вопросы трудовой миграции и прямая финансовая помощь со стороны России», – говорит профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

При этом эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе в смысле реформирования экономики взаимоотношения Армении с РФ не слишком радужны. Россия не вступила на путь модернизации, полноценных реформ в стране нет уже много лет.

«Страх Армении перед Азербайджаном легко объяснить. В апреле 2016 после многих лет затишья в Нагорном Карабахе вспыхнула «Четырехдневная война», в которой погибли не менее 100 человек, а Азербайджан увеличил контролируемую им территорию на 20 км²», - отмечает российское издание.

«Нет никаких гарантий, что этот конфликт не повторится вновь. Хотя разница в военных расходах Армении и Азербайджана уже не столь огромна (в 2013 году она была семикратной), Азербайджан тратит на свою армию все равно в два с лишним раза больше, чем Армения. Резкое падение цен на нефть подорвало экономическую мощь Баку. Но это все равно очень опасный противник. Только гарантии безопасности со стороны России в рамках ОДКБ позволяют Армении надеяться на мир в Закавказье. А Россия увязывает ОДКБ с ЕАЭС», – считает политический аналитик Владимир Морозов.

На данный момент маленькая и небогатая Армения, скорее всего, предпочтет сохранить хорошие отношения с Россией, отмечают эксперты.