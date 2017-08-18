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Женщина задушила пятилетнего сына с целью изгнать из него «злого духа» Haqqin.az из зала суда

 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении 35-летней Назили Гулубековой, задушившей своего пятилетнего сына.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, председательствовал на котором судья Новруз Керимов, были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Судебный процесс назначен на 21 августа.

Напомним, в Ясамальском районе в одной из квартир дома №15 по улице Д.Буньядзаде было найдено тело пятилетнего Фарида Гулузаде.

Полиция установила, что ребенок был задушен своей матерью Назилей Гулубековой, которая являлась членом религиозной секты.

В ходе первичного допроса женщина заявила, что задушила сына с целью изгнать из него злых духов.

Назиля Гулубекова входила в «Секту пророка Иисуса и виноградников», последователи которой пьют соки фруктов красного цвета, ассоциируя их с кровью Иисуса.  Содержание секты и ее руководителя происходит на средства адептов.

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