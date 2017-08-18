Минобороны Азербайджана об очередной армянской фальшивке

«В последние дни на сайтах, находящихся под контролем министерства обороны Армении, распространяются рассчитанные на внутреннюю аудиторию ложные и поддельные информации об армии Азербайджана»,- говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Напомним, что ранее армянские СМИ распространили фальшивые документы, в которых говорилось о якобы больших потерях азербайджанской армии в апрельской войне.

Отмечается, что армянская сторона, распространяя подобную дезинформацию, пытается показать свою осведомленность о ситуации в Вооруженных силах Азербайджана:

«На самом деле демонстрируемые «письма с секретной информацией» подготовлены настолько неграмотно и некомпетентно, что не вызывает сомнений, что все это выдумка с ног до головы. Это лишь листочки бумаги, непрофессионально и на скорую руку подготовленные спецслужбами Армении и «специалистами контрпропаганды».

Последние письма изобилуют неточностями и грамматическими ошибками. Отметим, что поскольку начальник Генштаба регулярно устно докладывает министру обороны о ситуации в армии, то в письменных обращениях в подобной форме не остается необходимости. Многочисленные грамматические ошибки и несоответствия стиля письма (в письме до 20 ошибок) не имеют никакого соответствия с внутренними переговорами и делопроизводством. Все, начиная от бланка с несуществующей символикой и заканчивая подписями, - подделано, указанные в этих документах даты, цифры, места и имена являются полной выдумкой.

Министерство обороны заявляет, что распространенная информация и документы полностью лживы и вымышлены, абсолютно недопустимо их распространение азербайджанской прессой и обсуждение в социальных сетях. Призываем не поддаваться на пропаганду, поскольку распространяемые сообщения дезинформирующего характера служат вражеским интересам», - говорится в сообщении.