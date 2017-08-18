В Белоруссии расследуют тайный сговор таможенников и азербайджанских бизнесменов

В Белоруссии начинается громкий судебный процесс по коррупционному скандалу, в котором оказались замешаны сотрудники Могилевской таможни и азербайджанские бизнесмены.

На скамье подсудимых по делу могилевских таможенников — бывший начальник отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни Сергей Карпушенко, старшие оперуполномоченные того же отдела Денис Данилович, Сергей Бекешко, Сергей Бежелев, оперуполномоченный Кирилл Сидоренко.

Всем им предъявлено обвинение в получении взяток. Кроме того, оперуполномоченные обвинены в хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями организованной группой либо в особо крупном размере.

Помимо таможенников по делу в качестве подсудимых проходят трое граждан Азербайджана: Бахтияр Гурбанов — работник ООО «Кристалл», индивидуальные предприниматели Галиб Сулейманов и Назим Ширинов.

Все они обвиняются в даче взяток, а Гурбанов и Сулейманов — еще и в хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

Обвинения в подобных хищениях также предъявлены находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет Андрею Гоману и Людмиле Майоровой, заведующей складом фирмы «Вейно». Во взяточничестве обвинена бывшая заведующая магазином конфискованных товаров «Ваш выбор» в Могилеве Татьяна Илюшина. Все подсудимые, за исключением Гомана, Майоровой и Илюшиной, находятся под стражей.