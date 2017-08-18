Нигерийский миллиардер хочет купить лондонский "Арсенал"

Самый богатый человек Африки нигериец Алико Данготе, чистый капитал которого составляет $11,1 млрд, намерен купить лондонский футбольный клуб "Арсенал" и в случае успешной сделки первым делом отправить в отставку главного тренера Арсена Венгера, сообщает Bloomberg.

"Первое, что бы я сделал, – сменил тренера. Он проделал хорошую работу, но кто-то еще должен попробовать испытать удачу", - сказал Данготе.

Арсен Венгер - самый продолжительно работающий в одном клубе тренер в Европе, во главе тренерского штаба "Арсенала" он находится с 1996 года.

Крупнейшим акционером "Арсенала" является американский миллиардер Стэн Кроенке, который владеет почти 67% акций. Российский бизнесмен Алишер Усманов владеет 30% акций клуба.