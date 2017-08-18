Распространенная армянскими СМИ фальшивка – якобы доклад начальника генерального штаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыхова министру обороны Закиру Гасанову, продолжает расходиться по миру, уже и на английском языке. Правда, в основном на армянских ресурсах.

Напомним, что записка на имя министра, как представляют это армянские СМИ, была подготовлена еще 28 апреля прошлого года, после известных апрельских боев, в результате которых Азербайджан занял ключевые высоты и вернул под контроль 2000 гектаров оккупированных земель.

Армянская сторона, распространив фальшивку, изобилующую грамматическими и орфографическими ошибками, таковых специалисты насчитали аж 20 (!), попыталась показать, что победа азербайджанской армии сопровождалась куда большими потерями, чем сообщалось ранее. Кроме того, удивителен вывод, к которому приходят армянские авторы. Мол, народ Азербайджана «теперь уже требует признать поражение. И это требование день ото дня становится все более слышимым».

В заявлении Минобороны Азербайджана, как уже сообщал haqqin.az отмечается, что «демонстрируемые «письма с секретной информацией» подготовлены настолько неграмотно и некомпетентно, что не вызывает сомнений, что все это выдумка с ног до головы… Все, начиная от бланка с несуществующей символикой и заканчивая подписями, - подделано, указанные в этих документах даты, цифры, места и имена являются полной выдумкой».

Очевидно, что уязвленное самолюбие и вера в особый армянский дух, не позволяют Еревану принять одну истину – азербайджанская армия уже далеко не та, что в начале 90-х гг. прошлого века. Собственно, тогда и армии в современном понимании не было.

Именно поэтому, помимо распространения фальшивок, армянские эксперты продолжают «доказывать», что контрнаступление, завершившееся моментальным прорывом неприступной «линии Оганяна», названной в честь уже бывшего министра обороны Армении, принимали участие не только азербайджанцы.

В последнее время в тренде утверждения, что поработали и израильские специалисты. Мол, уж слишком хорошо управлялись беспилотники, нанесшие серьезные урон армянской живой силе и технике.

Вот и на этот раз в беседе с изданием «Терт» председатель Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян заявил, что «в апрельской войне 2016 года с азербайджанской стороны участвовал Израиль» и у него есть доказательства.

«Существуют четкие доказательства участия Израиля в апрельской войне 2016 года со стороны Азербайджана», - сказал Варданян.

Каковы же эти доказательства? По мнению Варданяна, во время апрельских событий, армянская сторона убедилась в том, что «применяющие с территории Азербайджана беспилотные летательные средства довольно опытные (цитата по «Терт»), причем, некоторые модели использованных в ходе апрельской войны с азербайджанской стороны видов оружия только были выпущены из производства. Поэтому нереально было, чтобы в Азербайджане за такой короткий срок освоили навыки их использования».

То есть армянское стороне приятнее было считать, что урон их оккупационной армии нанести израильтяне, лишь бы не азербайджанцы, «они же не могут воевать». Могут. И апрель 2016 года это показал. А распространяемыми фальшивками в Ереване тешат самолюбие уязвленного общества, которое до сих пор пытается представить, что поражение в апреле было «великой армянской победой».