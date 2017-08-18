ДТП в Бодруме: ранена азербайджанка

В результате падения автомобиля с дорожного полотна в Бодруме двое человек погибли и одна пассажирка - гражданка Азербайджана - получила тяжелые травмы, пишут турецкие СМИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина упала в дорожный кювет.

Погибли 27-летний водитель машины Серхат Далмыш и 19-летний Аныл Берке Атещ.

Гражданкой Азербайджана, которой удалось выбраться из разбитой машины и проползти на 40 метров от нее, оказалась 27-летняя Гюльмина Ибрагимова.

Состояние доставленной в больницу пострадавшей оценивается как тяжелое, жизнь ее в серьезной опасности.