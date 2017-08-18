В Турции задержан россиянин после драки с полицейским

Российский турист госпитализирован в тяжелом состоянии в турецкой Анталье после конфликта с местным полицейским, сообщает агентство Dogan.

По данным агентства, полицейский в штатском, патрулировавший торговый центр в районе Муратпаша, вечером в четверг обратил внимание на компанию из четверых туристов из РФ, пересчитывавших большую сумму денег. Полицейский попросил туристов предъявить свои документы.

Агентство сообщает, что один из туристов, Владислав Раджа, отказался сделать это и нанес полицейскому удар головой, вследствие чего тот получил рассечение брови.

На место происшествия прибыл оперативный полицейский наряд, который и задержал "четверку", заковав ее в наручники.

Агентство утверждает, что Раджа потерял сознание и упал на землю, когда его пытались поместить в полицейский автомобиль. Имеются подозрения, что случившийся с туристом обморок стал следствием не только произведенного им удара, но также употребления им какого-то наркотика.. Турист был госпитализирован в тяжелом состоянии, пострадавшего полицейского также доставили в больницу.