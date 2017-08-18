Подписаться на уведомления
 

В Турции задержан россиянин после драки с полицейским

 

Российский турист госпитализирован в тяжелом состоянии в турецкой Анталье после конфликта с местным полицейским, сообщает агентство Dogan.

По данным агентства, полицейский в штатском, патрулировавший торговый центр в районе Муратпаша, вечером в четверг обратил внимание на компанию из четверых туристов из РФ, пересчитывавших большую сумму денег. Полицейский попросил туристов предъявить свои документы. 

Агентство сообщает, что один из туристов, Владислав Раджа, отказался сделать это и нанес полицейскому удар головой, вследствие чего тот получил рассечение брови. 

На место происшествия прибыл оперативный  полицейский наряд, который и задержал "четверку", заковав ее в наручники. 

Агентство утверждает, что Раджа потерял сознание и упал на землю, когда его пытались поместить в полицейский автомобиль. Имеются подозрения, что  случившийся с туристом обморок стал следствием не только произведенного им удара, но также  употребления им какого-то наркотика.. Турист был госпитализирован в тяжелом состоянии, пострадавшего полицейского также доставили в больницу.

548 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 37° / 23°
19 Авг 34° / 22°
20 Авг 33° / 22°
21 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Центробанк о курсе маната
Нашли виновного в гибели майора полиции
Турция вновь угрожает «Щитом Евфрата»
Россиянина обвинили в даче взятки азербайджанскому чиновнику
В Турции задержан россиянин после драки с полицейским
ДТП в Бодруме: ранена азербайджанка
Эрдоган призвал немецких турок не голосовать за Меркель
В Ереване боятся признать поражение от Азербайджана еще одна фальшивка
Нигерийский миллиардер хочет купить лондонский "Арсенал"
В Белоруссии расследуют тайный сговор таможенников и азербайджанских бизнесменов
Минобороны Азербайджана об очередной армянской фальшивке
Женщина задушила пятилетнего сына с целью изгнать из него «злого духа» Haqqin.az из зала суда
Почему Армения не выйдет из «путинского союза» российские источники
Жириновский представил внебрачного сына видео
Торговая война между Турцией и Россией прекращена Заявление министра
В Новгороде покусились на честь азербайджанцев Подробности массовой драки
Азербайджанцы Украины решили встретить Саакашвили с цветами
Скончался один из пострадавших при теракте в Камбрильсе
Турция подпишет соглашение с "путинским союзом"
В теракте в Барселоне пострадали граждане 23 стран
Эрдоган летит в Баку
Руслан Баширли: "Я имел в виду этих чиновников Администрации президента"
После Барселоны под ударом окажутся Германия, Франция и Италия Комментарий Александра Носовича
Синоптики прогнозируют жару
Россия и Германия обсудили ситуацию вокруг КНДР
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться