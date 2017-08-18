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Россиянина обвинили в даче взятки азербайджанскому чиновнику

Автор: Отдел информации 

В Швеции прокуратура объявила, что предъявит обвинения россиянину, который работает в канадской компании Bombardier, в участии в подкупе чиновника в Азербайджане с целью добиться для компании контракта на $340 млн, сообщает Reuters.

Когда подписывался контракт, министром транспорта Азербайджана был Зия Мамедов, а пост главы «Азербайджанских железных дорог» занимал Ариф Аскеров.

О задержании 37-летнего россиянина ведомство сообщило в марте. Он был назван одним из подозреваемым в коррупции в связи со сделкой 2013 г. о поставках рельсового оборудования Азербайджану.

По словам прокуроров, Bombardier выиграл этот тендер, так как его конкуренты, предложившие более выгодные цены, были дисквалифицированы азербайджанскими чиновниками. Доказательства сговора прокуратура нашла в электронной переписке, которая была изъята после обыска в офисе Bombardier в Швеции в октябре 2016 г.

Подозреваемый свою вину не признает, заявила его адвокат Кристина Бергнер. Руководитель отдела по связям с общественностью железнодорожного подразделения Bombardier Барбара Гримм заявила, что компания серьезно относится к обвинениям в подкупе, потому что такие действия не соответствуют ценностям и высоким стандартам, на которые ориентируется компания. Bombardier поддержит расследование, но комментировать выводы прокуроров пока не будет.

Речь идет о поставке сигнальной системы Ebilock-950 для железных дорог на сумму в 3 млрд крон (более $333 млн) в 2013 г. В деле также замешана частная компания одного из азербайджанских служащих, которая получила контракты на сумму $56 млн. По данным Шведского телеграфного бюро и телеканала СВТ, законтрактованная поставка была осуществлена напрямую в Азербайджан, тогда как на бумаге шведская «дочка» Bombardier сначала продала оборудование некой лондонской компании Multiserv Overseas, которая затем уже подписала договор с Bombardier в Баку.

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