Турция вновь угрожает «Щитом Евфрата»

На открытии дороги премьер-министр Турции Бинали Йылдырым вновь пригрозил антитеррористической операцией на подобии прошлогодней «Щит Ефрата», сообщает Habertürk.
Премьер-министр приравнял ПКК к PYD, заявив, что недавние террористические акты не останутся без ответа.
«ПКК поступают, как и другие преступники, которые прижаты к стене. Они занимаются убийством гражданских лиц, как например в случае с Эреном Бюльбюлем. Мы не позволим террористическим организациям орудовать не только в Турции, но и рядом с нашими границами. ПКК за турецко-сирийской границей меняет свое название и именуется YPG, но сущность террора от этого не меняется. Мы дадим адекватный ответ террористам. Если понадобится, мы вновь начнем операцию на подобии «Щита Ефрата» не раздумывая», - сказал премьер-министр.