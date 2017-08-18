Нашли виновного в гибели майора полиции

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Самира Джафарова, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли два человека.

Как передает корреспондент haqqin.az из зала суда, на заседании, председателем которого был судья Эльдар Микаилов, был зачитан приговор. Согласно нему, С.Джафаров приговорен к восьми годам тюремного срока. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что С.Джафаров – инвалид второй группы, он отец двоих детей.

Напомним, управляемый С.Джафаровым ВАЗ 21015 столкнулся с автомобилем ВАЗ 2106. Находившиеся в ВАЗ 2106 сотрудник Хачмазской полиции Джафар Мамедов и Аллахверан Яралиев скончались на месте ДТП. В аварии пострадали также С.Джафаров и его брат.