Центробанк о курсе маната

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 19 августа.
Как сообщили в Центробанке, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7008 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 19 августа.
Как сообщили в Центробанке, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7008 маната.
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