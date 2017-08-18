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Уход Трампа из твиттера оценили в $2 млрд

 

Рыночная стоимость компании Twitter снизится примерно на $2 млрд, если президент США Дональд Трамп перестанет размещать сообщения в этой социальной сети, передает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака.

Какмак подчеркнул, что, если Трамп перестанет пользоваться твиттером, это не приведет к массовому исходу из  этой сети пользователей, однако станет причиной резкого сокращения стоимости нематериальных активов компании.

Он отметил также, что акции Twitter могут упасть даже при отсутствии ухудшения показателей деятельности компании.

«В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов Америки», — пояснил Какмак..

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