Путин в Крыму

В пятницу президент РФ Владимир Путин посетил севастопольскую общеобразовательную школу, начав таким образом свой рабочий визит в Крым. В этой поездке руководителя страны сопровождает премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев.

Образовательный центр "Бухта казачья", в который прибыл глава государства, был построен в связи с критической ситуацией, сложившейся в этом микрорайоне города: к началу 2011 года, когда здесь возникли серьезные проблемы с получением детьми дошкольного и школьного образования.

Кроме того, в рамках рабочей поездки президент ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический", а также проведет встречу с представителями науки и общественности Севастополя.

В этот же день Путин вместе с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" возложит цветы к мемориалу защитникам батареи на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея".