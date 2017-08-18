Австралийка пережила три крупных теракта в Европе

Девушка из Австралии, уцелевшая во время теракта в Барселоне, ранее уже пережила подобные же теракты в Лондоне и в Париже. Об этом сообщает The Daily Mail.

26-летняя Джулия Монако из Мельбурна зашла в магазин на улице Рамбла незадолго до того, как печально знаменитый автофургон начал давить людей. Позже, описывая события 17 августа в эфире одной из австралийских радиостанций, она сообщила, что это уже третий теракт в Европе, свидетельницей которого она стала.

В июне 2017 года Монако оказалась в непосредственной близости от места атаки на посетителей лондонского рынка Боро-маркет. Через несколько же дней они с подругой посетили Париж и находились как раз возле Нотр-Да́м де Пари, когда боевик «Исламского государства» напал с ножом на полицейского.

«Я не хочу возвращаться домой, — заявила Монако ведущей. — Я намерена остаться здесь и не позволить им победить — кем бы они ни были. И я собираюсь посмотреть все те места, ради которых я сюда приехала».