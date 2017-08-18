Госдолг Италии вырос до рекордного размера

Госдолг Италии в июне 2017 года достиг рекордного размера, превысив 2,281 трлн евро, как следует из отчета Центробанка страны.

Предыдущий негативный рекорд был установлен в мае 2017 года, когда суверенная задолженность составила 2,279 трлн евро, сообщает ПРАЙМ.

Таким образом, согласно бюллетеню Banca dʼItalia (Центробанка), по сравнению с маем этого года долговая нагрузка выросла более чем на 2 млрд евро, причем произошло это за счет дальнейшего роста расходов государственной администрации.

В прошлом году размер госдолга страны увеличился на 2,07% (около 45 млрд евро) и 31 декабря 2016 года составил 2,217 трлн евро.