В Узбекистане приготовили шесть тонн плова

Плов общего веса свыше шести тонн приготовили в узбекском городе Алмалык в Ташкентской области. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает портал Uzdaily.uz.

Плов приготовлен был в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в восемь тысяч литров, специально отлитом для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг при глубине 1 метр. Учаг (печь), на который поместили казан, весит почти 3 тонны.

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 кг, баранины — 825,5 кг, бараньего жира — 195 кг и риса - 1650 кг. При этом на заправку блюда пошло 2,4 тыс. кг моркови, 185 кг лука, 350 л растительного масла, 480 кг соли, 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха и 3 кг черного перца.