МИД России: «Наркотики из Афганистана вывозятся через Азербайджан и Армению»

«Положение с наркотиками в Афганистане продолжает усугубляться. Согласно экспертным оценкам, в 2017 г. ожидается резкий рост объемов наркопроизводства. Общая площадь наркопосевов в ИРА уже превысила прошлогодний показатель, около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Не снижаются объемы контрабанды афганских наркотиков, расширилась ее география, в частности, за счет стран Африки. Интенсифицировался т.н. «балканский» маршрут (Пакистан - Иран - Турция - Европа). Все большее количество наркосодержащих препаратов из Афганистана поставляется в Европу через Азербайджан, Армению, Грузию и Украину», - говорится в заявлении.

В то же время в ИРА ежегодно незаконно ввозятся тонны прекурсоров для производства наркосодержащих веществ. Причем, по информации из афганских источников, в качестве основных поставщиков фигурируют такие страны, как Италия, Франция и Нидерланды.