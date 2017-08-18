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Генпрокуратура вынесла предупреждение руководителям сайтов

 

Генпрокуратура сделала предупреждение руководителям интернет-сайтов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проведенным расследованием  Генеральной прокуратурой было установлено, что в последние дни в некоторых средствах массовой информации, в том числе на интернет-сайтах "Xural.Com", "Aztoday.Az" и  "Infoaz.Org", в опубликованных под различными заголовками статьях ради сенсации была распространена не соответствующая действительности, преследующая цель ввести в заблуждение общественное мнение лживая и предвзятая информация.

Как сообщается, в связи с этим главные редакторы названных сайтов были приглашены для беседы к первому заместителю генпрокурора Рустаму Усубову. В соответствии с  законом "О прокуратуре" от них потребовали положить конец указанной недопустимой практике. Лица эти были официально предупреждены о возможности принятия в отношении них более серьезных мер, включая привлечение по уголовным статьям, в случае, если предъявленное им требование они проигноруют. 

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