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Тереза Мэй призвала объединиться против террористов

 

Терроризм несет угрозу всему миру, его можно победить только общими усилиями, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя теракт в Барселоне, передает РИА Новости.

"Мы должны работать вместе, чтобы противостоять этому злу. Также необходимо противостоять искаженной экстремистской идеологии, которая ведет к этому", — сказала она, добавив, что необходимо уничтожить всю "отравляющую информацию" из интернета.

"Терроризм — всеобщая угроза, но вместе мы победим его", — подчеркнула Мэй.

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