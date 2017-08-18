Тереза Мэй призвала объединиться против террористов

Терроризм несет угрозу всему миру, его можно победить только общими усилиями, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя теракт в Барселоне, передает РИА Новости.

"Мы должны работать вместе, чтобы противостоять этому злу. Также необходимо противостоять искаженной экстремистской идеологии, которая ведет к этому", — сказала она, добавив, что необходимо уничтожить всю "отравляющую информацию" из интернета.

"Терроризм — всеобщая угроза, но вместе мы победим его", — подчеркнула Мэй.