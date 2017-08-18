Швеция отказала в убежище самой старой беженке в мире

Швеция отказалась предоставить убежище 106-летней уроженке Афганистана Бибихал Узбеки (Bibihal Uzbeki), которую называют самой старой в мире беженкой. Об этом пишет The Local со ссылкой на сайт Blankspot.

Женщина вместе с семьей покинула северный афганский город Кундуз в 2015-м после вторжения талибов. Позднее в том же году, когда она находилась в лагере для беженцев в Хорватии, ее история привлекла внимание прессы. Через несколько месяцев Узбеки вместе с семьей попала в Швецию.

Чтобы добраться до этой страны, они, в частности, пересекли Иран, Турцию и Грецию. В дороге родственникам Узбеки периодически приходилось нести ее на спине.

«Это было трудное путешествие для всей семьи. Мы несли ее, пока не добрались до Германии, там врач дал нам инвалидное кресло», — рассказывал сын беженки.

Теперь она должна вернуться в Афганистан или отправиться в любую другую страну, которая ее примет. На решение шведских властей подана жалоба, она пока не рассмотрена.

В 2016 году в Швеции были обработаны 12 тысяч заявлений жителей Афганистана о предоставлении убежища, четыре тысячи из них были отклонены на первом этапе рассмотрения.