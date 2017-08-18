Этот инцидент в Баку произошел в 23:00 16 августа в 9-м микрорайоне на улице Адиля Алиева.

Об этом haqqin.az сообщили в Управлении транспорта Баку.

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В Баку давно привыкли к тому, что вокруг общественного транспорта постоянно случаются какие-то скандалы. То водитель нагрубит кому-то, то, собственно, водителя могут избить (можно вспомнить недавний нашумевший случай).

Однако то, что произошло сегодня, вообще выходит из ряда вон. На видео, представленном ниже, видно, как в неположенном месте некий «потенциальный пассажир» пытается сесть в автобус. А на замечания водителя и других пассажиров он реагирует в стиле голливудских боевиков – достает пистолет.

Стоит отметить выдержку водителя автобуса, который не испугался. Возможно, его реакция и спасла людей, которых он перевозил.

Редакция haqqin.az надеется, что правоохранительные органы предпримут все необходимые действия, чтобы разыскать молодого человека, разгуливающего по городу с пистолетом и угрожающего оружием мирным жителям, а Министерство транспорта сделает выводы и повысит безопасность проезда в общественном транспорте.