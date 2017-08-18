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В Испании ликвидировали наехавшего на пешеходов водителя фургона

 

Водитель, устроивший теракт на пешеходной улице Барселоны, был ликвидирован полицией в Камбрильсе, передает РИА Новости со ссылкой на газету El País.

Ранее СМИ сообщали, что наезд совершил выходец из Марокко Мусса Укабир, брат задержанного по подозрению в причастности к терактам Дрисса Укабира.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, 65 человек до сих пор находятся в больницах.

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