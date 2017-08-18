Поножовщина в Сальяне

Сегодня в Сальяне ножевые ранения получил 31-летний житель города Эльвин Овезбердиев, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Мужчина с проникающими ранениями грудной клетки был в тяжелом состоянии доставлен в Центральную больницу района. Операция раненого продолжается уже свыше двух часов.

Отец Э.Овезбердиева утверждает, что его сына ранил сосед по имени Эльмар.

Сотрудники районной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по его поимке и привлечению к следствию в качестве подозреваемого.