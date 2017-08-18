Сегодня в немецком городе Эльберфельд, расположенном на западе страны, несколько неизвестных мужчин накинулись с ножом на прохожих, передает издание Bild.

Преступники смогли убить одного человека и серьезно ранить другого. Злоумышленники успели скрыться с места происшествия до того, как на место прибыли сотрудники полиции.

На данный момент правоохранители не могут сказать, сколько всего было нападавших. Также полиции неизвестны мотивы, побудившие преступников на этот поступок. Одна из рассматриваемых версий - бытовая ссора.