Анкара благодарит Москву за сотрудничество в Сирии

Турция благодарна России за региональное взаимодействие, которое привело к прекращению огня в некоторых районах Сирии. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время торжественной церемонии открытия 86-й Международной выставки в Измире, передает ТАСС.

"Сотрудничество между Россией и Турцией по сирийской проблематике сегодня внесло огромный вклад в установление частичного прекращения огня. Я хочу поблагодарить Россию за региональное взаимодействие", - отметил он.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане в начале мая договорились о создании на территории Сирии четырех зон деэскалации. Три зоны уже функционируют.